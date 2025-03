Il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha confermato quanto era solo un annuncio fatto qua e là nei mesi fino a questo momento: nel “Decreto PA” approvato dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio viene introdotta la possibilità per Regioni, Province, Città metropolitane ed enti locali di assumere i diplomati degli Its Academy come funzionari a tempo determinato per 36 mesi. Alla scadenza del contratto, potranno poi essere stabilizzati se avranno ottenuto una valutazione positiva del lavoro svolto e in relazione alla disponibilità dei posti. E la laurea? Potranno conseguirla “mentre lavorano” grazie a un progetto interno definito “PA 110 e lode”.

Corsia preferenziale – Gli enti locali potranno in pratica riservare il 10 per cento dei posti disponibili agli studenti degli Its Academy, istituti tecnologici superiori, fiore all’occhiello delle riforme del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che prevedono un percorso 4+2: quattro anni di scuola superiore, con più spazio ai programmi di alternanza scuola-lavoro e alla didattica laboratoriale, più due negli Its Academy che, in pratica, sono un specializzazione (dal turismo alle tecnologie) affidata a Fondazioni con corsi integrati ed esperienze accanto alle aziende. L’idea del ministro è che questi percorsi favoriscano l’ingresso degli studenti e dei giovani nel mondo del lavoro. E, a questo punto, anche nelle fila della Pubblica Amministrazione.

Fattore attrazione – Oltre ad essere un’accelerazione per il cambio generazionale nella Pa, questo tassello arricchisce la spinta che Valditara sta dando al sistema degli Its, la cui riforma è uno dei cardini del comparto Pnrr dedicato all’istruzione, con 1,5 miliardi di fondi destinati (anche alle stesse Fondazioni Its Academy che ricevono parte dello stanziamento). Per rimanere nelle previsioni, il ministero deve raddoppiare il numero degli iscritti agli Its entro il 2026. In una delle sue ultime uscite pubbliche, il ministro Valditara ha fatto il conto: per giugno conta di avere tra primo e secondo anno quasi 10mila iscritti. “L’obiettivo nel concreto è incrementare da 11 mila a 22 mila il numero di studenti iscritti agli ITS ogni anno” si legge su Italiadomani.gov.it, il sito ufficiale del Piano di Ripresa e Resilienza italiano.

I numeri – “Per il ministro siamo di fronte a un ‘aumento straordinario’, un numero più che triplicato rispetto allo scorso anno – aveva commentato la Flc Cgil, di fronte ai numeri -. Facendo un rapido calcolo, però, su 628 percorsi attivati quest’anno abbiamo 5.449 alunni iscritti, cioè una media di 8,6 alunni per classe. E se le regole sono uguali per tutti, la maggioranza dei percorsi non riuscirà neanche a essere attivata perché non raggiunge il numero minimo di alunni per classe”. Chissà se ora il decreto di Zangrillo darà una spinta in più alle iscrizioni.