Tre squadre in cima alla classifica di Serie A. Un campionato mediocre, ma quanto meno equilibrato, regala un finale di stagione con una lotta scudetto tra le più incerti del nuovo millennio. C’è l’Inter, campione d’Italia in carica e unica squadra ancora impegnata su tre fronti. C’è poi il Napoli rivitalizzato da Antonio Conte, che dopo il decimo posto della passata stagione è in ora in lotta per il titolo. E infine c’è l’Atalanta, forse all’ultimo ballo con Gasperini, che dopo aver conquistato l’Europa League sogna uno scudetto storico. Ecco la situazione di classifica e il percorso che attende le 3 contendenti da qui alla fine del campionato.

La classifica di Serie A dopo la 29esima giornata

Inter 64

Napoli 61

Atalanta 58

Di seguito, il calendario delle squadre in vetta alla Serie A.

Serie A, 30esima giornata

Fiorentina-Atalanta, domenica 30 marzo ore 15

Inter-Udinese, domenica 30 marzo ore 18

Napoli-Milan, domenica 30 marzo ore 20.45

Serie A, 31esima giornata

Parma-Inter, weekend del 5-6 aprile

Bologna-Napoli, weekend del 5-6 aprile

Atalanta-Lazio, weekend del 5-6 aprile

Serie A, 32esima giornata

Inter-Cagliari, weekend del 12-13 aprile

Napoli-Empoli, weekend del 12-13 aprile

Atalanta-Bologna, weekend del 12-13 aprile

Serie A, 33esima giornata

Bologna-Inter, weekend del 19-20 aprile

Monza-Napoli, weekend del 19-20 aprile

Milan-Atalanta, weekend del 19-20 aprile

Serie A, 34esima giornata

Inter-Roma, weekend del 26-27 aprile

Napoli-Torino, weekend del 26-27 aprile

Atalanta-Lecce, weekend del 26-27 aprile

Serie A, 35esima giornata

Inter-Verona, weekend del 3-4 maggio

Lecce-Napoli, weekend del 3-4 maggio

Monza-Atalanta, weekend del 3-4 maggio

Serie A, 36esima giornata

Torino-Inter, weekend del 10-11 maggio

Napoli-Genoa, weekend del 10-11 maggio

Atalanta-Roma, weekend del 10-11 maggio

Serie A, 37esima giornata

Inter-Lazio, weekend del 17-18 maggio

Parma-Napoli, weekend del 17-18 maggio

Genoa-Atalanta, weekend del 17-18 maggio

Serie A, 38esima giornata

Como-Inter, weekend del 24-25 maggio

Napoli-Cagliari, weekend del 24-25 maggio

Atalanta-Parma, weekend del 24-25 maggio