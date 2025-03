Un ragazzo morto e altri giovani feriti. È avvenuto poco prima dell’alba sul lungomare nord di San Benedetto del Tronto (Ascoli). A perdere la vita un 24enne di origini africane, residente a Giulianova (Teramo), ferito all’addome col machete. Per lui ragazzo non c’è stato nulla da fare, inutili sono state le manovre di salvataggio messe in atto dal 118.

Il secondo episodio si è consumato a Grottammare: la vittima è stata trasferita all’ospedale di Torrette (Ancona) con eliambulanza. Gli inquirenti e i militari dell’Arma stanno ricostruendo i fatti e non escludono un collegamento tra i due episodi: da quanto emerso fin ora le violenze, nate tra due gang rivali, sarebbero nate all’interno di una discoteca del lungomare e proseguite all’esterno dopo l’espulsione delle bande dal personale addetto alla sicurezza. La rissa ha causato altre vittime: due giovani sono stati portati all’ospedale Madonna del Soccorso per (lievi) lesioni da arma da taglio.

Il procuratore di Ascoli Piceno Umberto Monti, il comandante provinciale dei carabinieri Domenico Barone e il medico legale sono intervenuti sul posto. Gli inquirenti hanno intercettato diversi soggetti, tutti extracomunitari gravitanti fra San Benedetto, Grottammare e l’Abruzzo, ma non sono stati disposti ancora provvedimenti di fermo. Una persona in particolare, un altro giovane, potrebbe dare informazioni utili alla ricostruzione dell’accaduto. La pedalata per bambini prevista oggi in occasione della Tirreno-Adriatico è stata cancellata.

FOTO DI ARCHIVIO