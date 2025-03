CORTINA – Hanno dovuto scegliere gli orari notturni per non intasare e bloccare la statale 51 di Alemagna che da Ponte nelle Alpi, passando per Longarone, conduce a Cortina. Perché le 377 casette prefabbricate che comporranno il villaggio olimpico di Fiames sono larghe 4 metri e lunghe una dozzina. Servono dei mezzi di trasporto particolari e un servizio di auto-staffetta, per annunciare l’arrivo di un convoglio che è talmente ingombrante da impedire i sorpassi o l’incrocio con altre auto. Il video testimonia uno dei primi passaggi a Valle di Cadore, un angolo particolarmente stretto a causa della presenza di vecchie case, dove solitamente la circolazione avviene a senso alternato. Per non urtare gli angoli delle case, i mezzi devono procedere a passo d’uomo. Sarà lungo e impegnativo il lavoro per installare le casette che saranno occupate, a pieno regime, da 1.400 atleti nel febbraio-marzo del prossimo anno quando si svolgeranno le Olimpiadi invernali e le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Oltre alle 377 casette saranno realizzati 5 edifici, mediante tensostrutture o tendoni, per ospitare uffici, mense, aree comuni e palestre utilizzate nella quotidiana attività del Villaggio. L’appalto, che è stato vinto da una ditta lombarda, comprende anche le necessarie opere di viabilità, servizio di erogazione idrica e fognaria, impianti elettrici e meccanici. Complessivamente la spesa è di 35 milioni di euro e sono in corso i lavori per installare le condutture degli impianti elettrici e idrici.

Il disagio per il traffico sulla Alemagna viene circoscritto all’orario notturno. Le casette devono percorrere una sessantina di chilometri su strada ordinaria dall’uscita dell’autostrada a Ponte delle Alpi. Le prescrizioni del Cio per le camere da letto degli atleti (indicate nel capitolato di appalto) prevedono 9 metri quadrati se sono per una sola persona e 14 metri quadrati se le camere sono per due persone. In caso di unità prive di locale cucina, ma con locale di soggiorno provvisto di angolo cottura, questo deve avere una superficie non inferiore a 14 metri quadrati al netto dell’angolo cottura. Serve inoltre un ingresso di 2 metri quadrati in caso di accesso diretto dall’esterno.