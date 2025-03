Federica Brignone ha vinto la Coppa del mondo 2025 di sci alpino. La seconda della sua carriera, la più importante. La vittoria nel SuperG di La Thuille, sulle sue nevi, le consegna ufficiosamente la grande Coppa di Cristallo, il trofeo più ambito. È la consacrazione definitiva di una fuoriclasse dello sci: un bis storico, che non era riuscito nemmeno ad Alberto Tomba. Manca ancora la matematica, ma è già certo che Brignone riceverà la Coppa nelle finali di Beaver Creek: la valdostana ha infatti 382 punti di vantaggio su Lara Gut-Berhami a quattro gare dal termine, ma la svizzera non disputerà lo slalom speciale (non lo fa da 8 anni) e quindi potrà al massimo racimolare 300 punti. Insomma, Brignone è irraggiungibile in classifica come lo è stata in pista durante tutta la Coppa del Mondo: quella ottenuta a La Thuille è la decima vittoria stagionale. Ha vinto in discesa, Super G e gigante. Un dominio.

“Questa volta mi consegneranno la Coppa in mano e non me la spediranno per posta” – Le parole di Brignone

“Sto vivendo una giornata fantastica – festeggia Brignone – Ci tenevo a venir giù in luce verde a casa mia. La pista era più bella, ero molto concentrata e ho avuto la fortuna di partire con il numero 6″. Con i punti della vittoria di oggi, la valdostana può sognare anche altri trofei: passa in testa pure nella classifica del SuperG, con 5 punti di vantaggio su Gut. È prima in discesa libera ed è seconda in gigante: oltre alla Coppa generale già in cassaforte, a Beaver Creek potrebbe conquistare tre Coppe di disciplina. Per questo, oltre a una giusta dose di scaramanzia, la festa è parzialmente rimandata. Forse anche meglio: c’è il giusto tempo per potersi gustare l’impresa.

Dopo il podio di giovedì, oggi Brignone ha fatto suo il SuperG con appena un centesimo di vantaggio su Sofia Goggia, che ha sfiorato per l’ennesima volta la vittoria. Terza la francese Romane Miradoli, anche lei staccata solamente di 5 centesimi. Gut invece ha chiuso quarta a pari merito con la connazionale Suter: ha pagato 35 centesimi dalla rivale Brignone, spegnendo anche le residue speranze di rimanere in corsa per la Coppa del Mondo.

Per Brignone a 34 anni questa vittoria è appunto la consacrazione definitiva. La prima Coppa di Cristallo la vinse nell’anno del Covid, il 2020: le gare furono interrotte anzitempo e la celebrazione del suo successo fu oscurata dalle terribili notizie sulla pandemia, nonostante fosse stata la prima sciatrice italiana a raggiungere questo traguardo. Brignone però non ha mai smesso di vincere, soprattutto da quando ad allenarla è arrivato il fratello Davide. La svolta di una carriera che in numeri dice cose strabilianti. È a quota 37 successi in Coppa del Mondo (più di lei tra gli italiani solo Tomba a quota 50), ha vinto tre medaglie olimpiche (un argento e due bronzi) e cinque medaglie mondiali (due ori e tre argenti). Le mancano 6 podi per raggiungere un altro record italiano di Tomba (a quota 88), mentre per quanto riguarda le Coppe di Cristallo l’unico irraggiungibile resta Gustav Thoeni che ne vinse 4 generali e 5 di specialità.

Brignone però è senza dubbio la più grande sciatrice italiana di tutti i tempi. Spesso offuscata dalla collega Sofia Goggia, che ha fatto parlare molto più di lei ma ha vinto molto di meno, con la maturità e la guida del fratello ha acquisito una sicurezza sugli sci e uno stile che la rendono imbattibile su molte piste. Da sciatrice buona per le discipline tecniche si è trasformata negli anni in una polivalente pura, fino a trionfare con costanza anche in discesa. La sua inclinazione in curva è tuttora inarrivabile: la sua sciata senza apparente sforzo muscolare è uno spettacolo per gli occhi. Solo una campionessa assoluta come Mikaela Shiffrin ha impedito a Brignone di vincere di più, ma la valdostana ha comunque in bacheca anche 3 Coppe di disciplina (e come detto potrebbero aumentare ancora). La ciliegina sulla torta, l’unica cosa che manca, è l’oro olimpico. Dopo una stagione stratosferica come questa, Brignone ora punta il mirino sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Comunque andrà, però, resta una fuoriclasse.