Un mito dell’ippica alle prese con la “caduta” più brutta di tutta la sua straordinaria carriera. Il fantino italiano Frankie Dettori (un uomo che ha oltre 3.350 vittorie alle spalle e che ha persino montato i cavalli della Regina Elisabetta) ha dichiarato bancarotta. A far impressione è il fatto che nella sua carriera ha guadagnato una cifra che si avvicina ai 20 milioni di euro.

Dettori ha affermato che presenterà istanza di fallimento per risolvere una controversia con le autorità fiscali britanniche. È stato coinvolto in una disputa legale con l’HM Revenue and Customs, che ha negato alcune detrazioni fiscali da lui richieste. In una dichiarazione riportata da diversi media britannici, diffusa nella giornata di giovedì, ha affermato: “Purtroppo, presenterò istanza di fallimento. Sono rattristato e imbarazzato da questo risultato. Negli ultimi 6 mesi, i miei consulenti avevano lavorato con l’HMRC nel tentativo di trovare una soluzione alla mia situazione finanziaria”. Dettori, che ha vinto 7 volte in 7 gare ad Ascot nel settembre 1996, ha accumulato più di 3.350 vittorie.

Dopo aver vissuto in Gran Bretagna da oltre tre decenni, Dettori ha annunciato a dicembre 2022 che si sarebbe ritirato alla fine della stagione 2023, ma ha cambiato idea e si è trasferito per competere negli Stati Uniti. Lo scorso aprile, Dettori ha vinto 6 gare consecutive a Santa Anita e ha eseguito il suo caratteristico flying dismount (smontare da cavallo con un balzo) dopo ogni viaggio verso il circolo dei vincitori. Dichiarare bancarotta “è una decisione importante e le sue conseguenze mi influenzeranno per molti anni“, ha affermato il fantino italiano.