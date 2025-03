Una forte ondata di pioggia sta colpendo l’Italia, con nubifragi, raffiche di vento e allerta meteo in diverse regioni. Toscana e Emilia-Romagna sono tra le più interessate, con criticità idrogeologiche, allagamenti e frane che stanno causando problemi alla circolazione e alla sicurezza.

Toscana– In Toscana, le precipitazioni abbondanti hanno portato ad alzare l’allerta da arancione a rossa, per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa, per rischio idrogeologico e temporali forti. A Firenze, nelle ultime ore, l’idrometro della stazione di Boboli ha registrato 6,6 mm di pioggia in un quarto d’ora e 11,4 mm in un’ora, mentre le raffiche di vento hanno toccato i 33 km/h. L’Arno ha superato il primo livello di guardia e la Protezione civile monitora costantemente la situazione. A Sesto Fiorentino è esondato il torrente Rimaggio, le strade trasformate in fiumi. A Calenzano, nella notte, il crollo di un muro di contenimento su via Arrighetto da Settimello ha coinvolto un furgone in transito, semisepolto dalla frana. Il conducente e il passeggero sono riusciti a mettersi in salvo con lievi ferite. Il sindaco Giuseppe Carovani ha annunciato verifiche strutturali e modifiche temporanee alla viabilità. Problemi anche per i collegamenti marittimi: i traghetti da Piombino all’Isola d’Elba sono stati sospesi per il maltempo. A Prato, cadute di alberi e allagamenti hanno reso impraticabili alcune strade, con chiusure e interventi dei vigili del fuoco. La circolazione ferroviaria è rallentata nel nodo di Firenze, a Campo di Marte, per alcuni rami di un albero che sono caduti per la forte pioggia sulla linea di alimentazione elettrica. In una nota la Regione ha annunciato che sono state attivate delle evacuazioni precauzionali nei comuni che si trovano nell’alveo del fiume Arno. Inoltre, per l’Arno a Pisa è stato disposto il montaggio dei panconcelli, le paratie sulle spallette dei lungarni, in previsione dell’ondata di piena. Nella frattempo la città Metropolitana di Firenze, ha annunciato la riapertura dei tratti dell’autostrada A1 tra Scandicci e Impruneta, della statale 67 a Pontassieve e del raccordo autostradale Siena-Firenze, dopo la chiusura di questa mattina per l’allagamento.

Emilia-Romagna– In Emilia-Romagna è stata emessa un’allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico. Le piogge intense stanno interessando le province di Ferrara, Bologna, Ravenna e Forlì, con precipitazioni in aumento anche su Modena, Reggio Emilia e Parma. Le amministrazioni locali hanno disposto la chiusura di scuole, parchi e centri di aggregazione, mentre il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha invitato le aziende a favorire lo smart working e i residenti delle zone più a rischio a lasciare i piani terra. I fiumi Santerno, Senio e Lamone hanno superato la soglia 2 di allerta, mentre il Reno resta sotto controllo. Si segnalano anche frane nell’Appennino bolognese, con interventi in corso a Castel del Rio. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha firmato il decreto di mobilitazione straordinaria per affrontare l’emergenza, con il supporto del volontariato di altre regioni. La prima ondata di pioggia, che ha interessato, la notte scorsa e la prima mattina è passata e la situazione dei fiumi è sotto controllo, ma l’allerta per le prossime ore resta massima di fronte al previsione di nuovi temporali.

Marche– Nelle Marche, la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per vento fino alla mezzanotte del 15 marzo. Le aree più colpite sono quelle interne, dove i forti venti sud-occidentali stanno causando piogge persistenti sulle zone montane e alto-collinari. Sulla fascia costiera e collinare, invece, le precipitazioni risultano più sporadiche. Le raffiche di vento, che potranno raggiungere intensità di burrasca forte nelle zone montuose e di burrasca sulle colline, stanno creando problemi alla viabilità e aumentando il rischio di caduta alberi e smottamenti. La situazione resta sotto osservazione in attesa di un possibile peggioramento nelle prossime ore.