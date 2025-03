Evacuare le abitazioni nei piani interrati, seminterrati e piani terra in molte vie di diverse zone a partire dalle 22. Scuole, centri sportivi e parchi chiusi venerdì. A Bologna è allerta rossa per la pioggia che colpirà duramente la città con il rischio di piene dei fiumi e frane.

Per questo il Comune, in via precauzionale, ha diramato un’ordinanza con la quale rende obbligatorio evacuare i piani più bassi delle abitazioni “recandosi ai piani superiori predisponendo quanto necessario per pernottarvi oppure individuando autonomamente alternative praticabili” per trascorrere la notte al sicuro.

Sul sito del Comune, sono indicati quali edifici – strada per strada – devono essere evacuati all’interno dei quartieri interessati dall’ordinanza, cioè Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena. Si tratta dunque delle vie di queste zone della città più esposte e vicine al fiume Reno e torrente Ravone.

Se, in autonomia, i residenti non trovassero un’alternativa, l’amministrazione avvisa che “è possibile telefonare alla centrale radio operativa della Polizia Locale per essere indirizzati alle strutture di accoglienza appositamente individuate e attrezzate dal Comune”.

Inoltre, le persone non autosufficienti o che non possono evacuare autonomamente devono “segnalarlo alla stessa Polizia Locale, che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza”. L’amministrazione ha inoltre disposto la chiusura di scuole, centri sportivi e parchi per venerdì. È stato inoltre annullato il mercato della Piazzola.