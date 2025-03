Sia che si perda o che si vinca, bisogna sempre mantenere un certo stile. Ma per Clarence Seedorf non è quello che hanno fatto ieri sera i calciatori del Real Madrid al Wanda Metropolitano, usciti vittoriosi ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League. “Queste cose non mi piacciono“, ha infatti detto l’ex calciatore ai microfoni di Prime Video. Ma cosa è successo?

Dopo che Antonio Rudiger ha segnato il gol della vittoria per i Blancos, la maggior parte dei giocatori è andata a festeggiare sotto il settore ospiti ma, secondo il parere di Seedorf, non hanno rispettato i tifosi dell’Atletico presenti nelle vicinanze: “Nell’esultanza finale non mi è piaciuto qualcosa dei giocatori del Real Madrid. Bisogna comunque avere rispetto per i tifosi avversari. È chiaro che i tifosi del Real Madrid erano molto in alto sugli spalti, però ho visto dei gesti che che non mi sono piaciuti“.

Al contrario, l’ex centrocampista olandese ha poi parlato del lancio di oggetti in campo dei tifosi dell’Atletico, rimproverandoli: “Ho visto delle cose che non racconto qui“. Ma ha rimarcato: “Certe cose si possono chiarire dopo, perché io dico che quando si vince bisogna farlo con i valori giusti. Spero di non avere ragione, però questa sera hanno mostrato delle cose che potranno pagare più avanti, perché ci vuole sempre il rispetto. L’esempio è Ancelotti che come prima cosa consola gli avversari al fischio finale, mostrando a tutti come si deve saper vincere“.

Seedorf ha quindi concluso il suo intervento parlando del comportamento di alcuni membri della delegazione del club di Florentino Perez che non sono stati ascoltati dai calciatori: “I giocatori del Real Madrid sono stati richiamati due o tre volte dagli addetti del club, ma hanno continuato a esultare non tanto con i tifosi, ma con gesti. Queste cose non mi piacciono”.