La situazione clinica di Papa Francesco “resta stazionaria in un quadro complesso”. Come comunica la Sala stampa vaticana, il pontefice “ha ripreso la terapia respiratoria e prosegue l’alternanza della ventilazione meccanica non invasiva di notte con l’ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali usate durante il giorno”. Bergoglio nel pomeriggio “ha seguito gli esercizi spirituali della Curia Romana in collegamento, ha potuto pregare e ha continuato la fisioterapia respiratoria. Il personale sanitario che lo accompagna in questi giorni di ricovero ha deciso di festeggiarlo con una torta e le candeline”. Ricorre oggi l’anniversario del suo pontificato, il dodicesimo dall’elezione.

Fonti vaticane, inoltre, ribadiscono che “ci vuole tempo affinché un ottantenne colpito dalla polmonite bilaterale recuperi. La situazione stazionaria è dovuta anche a questo, anche se il dato positivo è che il corpo sta recuperando: i medici lo sanno, come sanno che il quadro clinico resta complesso, e attendono di avere indicatori diversi per registrare dei miglioramenti e dare delle informazioni di tipo diverso, oltre a quelle che forniscono di giorno in giorno”.