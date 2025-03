Nel pacchetto fiscale varato oggi dal Consiglio dei ministri c’è pure il decreto accise che dà la possibilità al governo di aumentare le imposte sul gasolio al fine di eliminare trattamenti fiscali di favore a combustibili inquinanti. All’incremento delle accise sul gasolio dovrebbe corrispondere una contestuale riduzione di quelle sulla benzina. Il riequilibrio verrà effettuato nel giro di cinque anni, alla fine dei quali il peso fiscale sul gasolio dovrà essere uguale a quello sulla benzina.

A fissare l’aliquota delle accise sarà comunque un decreto interministeriale dell’Ambiente, dell’Economia, dei Trasporti e dell’Agricoltura. Come promesso a più riprese dal governo, la bozza del decreto prevede espressamente che i maggiori incassi provenienti da questo bilanciamento delle accise sui carburanti saranno tutte destinate al trasporto pubblico locale. Di maggiori incassi si sparla perché in Italia si vende molto più gasolio che benzina. In un anno si consumano circa 11 miliardi di litri di benzina e 28 miliardi di gasolio. Quindi alzare da un lato e ridurre dall’altro non è un gioco a somma zero ma porta più incassi al Tesoro.

“In tema di carburanti il governo deve operare per una riduzione della tassazione complessiva che pesa su benzina e gasolio, e che porta i listini alla pompa praticati in Italia ad essere tra i più cari in Europa“, afferma Assoutenti. “Oggi le tasse (Iva e accise) pesano per il 58,5% sulla benzina e per il 54,3% sul gasolio: questo significa che su ogni litro di verde acquistato dagli automobilisti oltre 1,05 euro se ne vanno in tasse, 0,924 euro su ogni litro di diesel, spiega il presidente Gabriele Melluso. Solo nel 2023, ultimo dato ufficiale disponibile, della spesa totale di 70,9 miliardi euro per i carburanti, ben 38,1 miliardi sono finiti nelle casse dello Stato a titolo di Iva e accise”.