Una lite familiare scaturita da uno struccante è finita in un accoltellamento a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Una ragazza di 20 anni ha accoltellato la sorella maggiore, di 24 anni, con sei fendenti all’addome dopo una discussione scoppiata per aver preso senza permesso il suo flacone di struccante. La 20enne è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di lesioni personali aggravate. L’episodio è avvenuto nell’abitazione delle due sorelle. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la discussione è degenerata rapidamente: la 20enne, infuriata perché la sorella aveva usato il suo struccante senza permesso, ha afferrato un coltello da cucina e l’ha colpita 6 volte.

Allertati dalle urla, i vicini hanno chiamato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto trovando la vittima ferita e il coltello ancora sporco di sangue. La 24enne è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Nola, dove i medici l’hanno medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni. La 20enne, incensurata come la sorella, è stata arrestata e trasferita in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul caso indaga la Procura di Nola.