L’Inter ha battuto per 2-1 il Feyenoord a San Siro nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, qualificandosi così al turno successivo in cui si misurerà contro il Bayern Monaco. Commentando la gara a Cbs Sports Golazo, l’ex Juventus e Arsenal Thierry Henry ha elogiato non solo la squadra, ma anche il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

“L’Inter attacca molto, ma sa difendere anche bene in tutte le situazioni di gioco. Quello che noti nel gioco dei nerazzurri è che sono in controllo della situazione anche quando decidono di difendere bassi. Per esempio contro l’Arsenal hanno dovuto farlo, ma non hanno concesso occasioni ai Gunners”, ha dichiarato l’ex calciatore francese prima di elogiare il lavoro che sta svolgendo Simone Inzaghi: “Tutti parlano della squadra, ma credo si parli poco di Inzaghi: è eccezionale. Se ci pensate, quello che offre a livello tattico è un po’ folle, specie parlando di una squadra italiana: i difensori centrali a centrocampo con quello di sinistra alto e largo sulla fascia, l’altro che crossa per il braccetto opposto, e in tutto questo i 3 centrocampisti centrali rientrano in difesa per fare uscire la palla”. Henry ha quindi ammesso: “Non ho visto spesso qualcuno fare questo nella storia del calcio, specie in Italia. Quindi è una squadra che bisogna rispettare, ma altrettanto va fatto con l’allenatore”.