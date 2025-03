Le condizioni cliniche di Papa Francesco, “nella complessità del quadro generale, sono rimaste stazionarie“. La radiografia del torace eseguita martedì “ha confermato radiologicamente i miglioramenti registrati nei giorni precedenti”. È quanto riferisce il bollettino dei medici con un aggiornamento sulle condizioni del Pontefice che è arrivato al 27esimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma.

Per quanto riguarda l’evoluzione della polmonite di Papa Francesco le ultime evidenze fanno presumere che questa sia migliorata, fanno sapere fonti vaticane. I medicini spiegano che il Papa “continua ad effettuare l’ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e la ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno”. Questa mattina, dopo aver seguito gli Esercizi spirituali in collegamento con l’Aula Paolo VI, “ha ricevuto l’Eucarestia, si è dedicato alla preghiera e, successivamente, alla fisioterapia motoria”. Nel pomeriggio, “dopo essersi unito agli Esercizi spirituali della Curia, ha continuato la preghiera, il riposo e proseguito la fisioterapia respiratoria”.

La sala stampa vaticana fa anche sapere che se la situazione della salute del Papa dovessero rimanere stazionaria giovedì non ci sarà un nuovo bollettino medico ma saranno comunque aggiornati i giornalisti nel tardo pomeriggio. Domani, comunque, non sono previste manifestazioni per il 12esimo anniversario dell’elezione al Soglio Pontificio di Bergoglio, avvenuta il 13 marzo del 2013. In merito alle parole del Patriarca Bartolomeo che aveva confermato la presenza di Papa Francesco il 26 maggio a Nicea, invece, la sala stampa della Santa Sede ha riferito che il Pontefice “ha manifestato intenzione ed è allo studio, ma non è stato annunciato“.