“Il governo ha ben presente la necessità che la flessibilità connessa alla clausola” di salvaguardia del Patto di Stabilità e Crescita “non comprometta la sostenibilità delle finanze pubbliche e non comporti un aumento significativo del debito pubblico. Questo lascerebbe i Paesi ad alto debito in una posizione di debolezza e aumenterebbe la frammentazione e rischierebbe di compromettere la stabilità finanziaria nell’area dell’euro. Per il governo italiano il finanziamento alla difesa non potrà avvenire a scapito di settori fondamentali come sanità e servizi pubblici“. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo al question time alla Camera. a una interrogazione del M5s sull’impatto del progetto ReArm Eu sui saldi di finanza pubblica e i titoli di debito.