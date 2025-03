Le soluzioni tecnologiche ispirate a quelle che in natura sono adottate da piante e animali saranno al centro del Festival Aquamour, in programma a Venezia dal 21 al 25 marzo. La città lagunare diventa quindi un modello di città sostenibile, guardando all’intelligenza degli ecosistemi marini come possibile modello economico a impatto zero. Il Festival Aquamour sarà la prima kermesse nazionale in cui l’economia sostenibile trae spunto direttamente dalla natura coinvolgendo le istituzioni accademiche della città, l’università di Padova e decine di start up.

Scienza, economia e cultura saranno al centro di Acquamour, che vedrà tra gli ospiti anche il fondatore della Blue Economy, Gunter Pauli, e Andrea Rinaldo, premio Nobel dell’Acqua 2023. Si parlerà di motori elettrici ispirati al comportamento natatorio dei mammiferi marini, enzimi “mangia plastica” per ridurre l’inquinamento marino e molte altre invenzioni all’insegna dell’ecosostenibilità ispirate direttamente alla natura.

Venezia quindi come “laboratorio del futuro” per scelta dell’Associazione SUMus, che da anni promuove iniziative scientifiche e didattiche all’avanguardia: l’obiettivo è fare luce su un nuovo modello di sviluppo insieme a scienziati, start-up innovative, divulgatori ed artisti. “Dall’imitazione del mondo vivente marino che rappresenta un modello riproducibile, le società umane possono evolvere verso una maggiore efficienza”, spiegano gli organizzatori.

Tra i vari ospiti anche l’esperta e pluripremiata biologa Marta Musso che mostrerà il suo laboratorio itinerante, per raccontare ed esplorare il cosmo invisibile, microscopico ed essenziale del plancton con esperienze divulgative coinvolgenti dedicate alla cultura del mare. Tra le location del Festival Aquamour ci sono piazza San Marco con “The Home of the Human Safety Net”, lo spazio LeonardH20 con lo showroom per le start-up di biomimetica, mentre la Serra dei Giardini Reali si trasformerà in AquaPadiglione. Mentre le mostre saranno visitabili alla Giudecca, alla Fàbrica 33 e alla Fucina del Futuro.