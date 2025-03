Prima un flashmob davanti alla Camera dei deputati, poi l’incontro a Palazzo Chigi tra una delegazione a rappresentanza dei comitati promotori, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Al termine dell’incontro Riccardo Magi, segretario di +Europa e Maurizio Landini, numero uno della Cgil, si sono fermati a parlare con i cronisti. “La nostra ferma richiesta al governo è di votare per i referendum assieme al primo turno delle prossime amministrative, nelle date 25 e 26 maggio prossimi. Il governo sta vagliando l’election day tra queste date e l’8 e 9 giugno, ovvero nel secondo turno del voto delle comunali”. Apertura per quanto riguarda il voto per gli studenti fuori sede, mentre poche speranze per il voto dei lavoratori fuori sede. “Grande preoccupazione” espressa sia da Magi sia da Landini per la scarsa informazione tv.

Un comunicato di palazzo Chigi informa che nell’incontro “il governo ha sottolineato l’intenzione di individuare le date per le prossime consultazioni amministrative e referendarie in modo da conciliare la più ampia possibilità di partecipazione dei cittadini con le esigenze di continuità dell’attività didattica nelle scuole sedi di seggio elettorale. È in atto una valutazione”, viene spiegato, “sulla possibilità di votare in due giorni (domenica e lunedì) anziché, come previsto dalla normativa vigente, in un solo giorno”.