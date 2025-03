“Molto facile” arrivare a Strasburgo portandosi “cinquanta parlamentari da Roma” per protestare con i “cartelli“, con l’obiettivo di “lucrare un po’ di consenso elettorale“. L’europarlamentare del Pd, Pina Picierno, torna ad attaccare Giuseppe Conte e il Movimento 5 stelle: questa volta la protesta al Parlamento europeo dei parlamentari italiani pentastellati contro il piano ReArmEu.

“In nessun Paese d’Europa – prosegue Picierno che è vicepresidente dell’Eurocamera – il dibattito intorno alla difesa europea diventa una polarizzazione tra i cosiddetti guerrafondai e i cosiddetti pacifisti. È una cosa che succede solo in Italia. Questa cosa viene molto amplificata, e mi spiace doverlo sottolineare, anche da questi tentativi di Giuseppe Conte e dei Cinque Stelle di trascinare il dibattito su una semplificazione che non è all’altezza, secondo me, della sfida che noi abbiamo di fronte”, aggiunge. La posizione di Picierno sul piano di riarmo dell’Ue è, tra l’altro, molto distante da quella della sua stessa segretaria del partito: “Riteniamo che la strada proposta da von der Leyen non sia quella che serve all’Ue: noi vogliamo una difesa comune, non il riarmo dei 27 paesi”, ha ribadito più volte Elly Schlein. Picierno, infatti, fa parte della minoranza interna ai dem favorevole al piano lanciato da Ursula von der Leyen.

Meno di un mese fa Picierno era stata protagonista di uno scontro aperto con il Movimento 5 stelle. Aveva parlato di “sintonia ritrovata” tra Lega e M5s a proposito delle reazioni dopo gli attacchi russi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La replica non si era fatta attendere: l’eurodeputato 5stelle Gaetano Pedullà ha accusato la parlamentare di svegliarsi ogni mattina “pensando qualche sciocchezza da dire sul M5s. Picierno è un’infiltrata dei fascisti nella sinistra“, ha aggiunto osservando che è “una signora che chiede più guerra, più armi, più povertà, più morti che cosa ha a che fare con la sinistra?”.