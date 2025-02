Scontro aperto tra Pina Picierno e il Movimento 5 stelle. L’eurodeputata Pd, vicepresidente dell’Eurocamera, intervistata da Repubblica ha parlato di “sintonia ritrovata” tra Carroccio e M5s a proposito delle reazioni dopo gli attacchi russi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Il M5s ha espresso parole inopportune”, ha detto la dem. “Dal governo vedo una grande sottovalutazione della questione russa, forse perché all’interno della maggioranza c’è un partito, la Lega, che è filo-putiniano”. E sicuramente M5s e Lega “la pensano allo stesso modo”. A Picierno ha risposto, in diretta a “L’aria che tira” su La7, l’eurodeputato M5s Gaetano Pedullà. Che ha accusato la parlamentare di svegliarsi ogni mattina “pensando qualche sciocchezza da dire sul M5s. Picierno è un’infiltrata dei fascisti nella sinistra“, ha aggiunto osservando che è “una signora che chiede più guerra, più armi, più povertà, più morti che cosa ha a che fare con la sinistra?”.

Poco prima era arrivata anche la presa di posizione ufficiale della delegazione M5s in Ue: “L’ennesima dichiarazione contro il Movimento 5 stelle denota una continua ossessione nei nostri confronti, una infinita provocazione che riteniamo non più accettabile”, si legge. “Accomunare i Patrioti e le loro relazioni torbide con il Cremlino con le nostre battaglie per la pace, la giustizia sociale, la difesa dell’ambiente e per la salvaguardia dei posti di lavoro nel settore automotive è una offesa intollerabile”. E concludono: “Picierno ha passato il segno e, visto che in politica le parole pesano, se l’esponente del Pd non chiederà scusa per le sue offese gratuite allora saremo costretti a interrompere le relazioni politiche con lei”.

Immediate le reazioni dalle fila Pd in solidarietà di Picierno. “La mia vicinanza all’amica Pina Picierno – scrive sui social Alessandro Alfieri capogruppo Pd in commissione Esteri – che oggi è stata attaccata pesantemente dall’Europarlamentare Gaetano Pedullà per le sue posizioni a sostegno dell’Ucraina. Definire Pina ‘un’infiltrata fascista nella sinistra’ è offensivo per tutti noi. Ci sono delle ‘linee rosse’ che non vanno oltrepassate anche nello scontro politico più duro!”. “La mia piena solidarietà a Pina – dice la deputata Michela Di Biase – questa è una grave offesa al Parlamento Europeo, di cui è vice Presidente. Credo sia necessario che vengano prese le distanze da queste frasi, la polemica politica non può scadere fino a questo punto”. Le definisce parole “gravi, gravissime” anche la senatrice Valeria Valente. “Infiltrata fascista? Pina? Significa ignorare la sua storia e mistificare le sue posizioni”, aggiunge. “Spero che il M5s – dice il sentore dem Alberto Losacco – si dissoci da quanto detto da Pedullà. Se così non fosse, dovremmo considerare ciò che ha detto come una posizione ufficiale dell’intero Movimento e mi auguro vivamente che non sia così. In un momento come questo, tutte le forze politiche sono chiamate alla serietà e alla coerenza con quanto fatto finora dal nostro Paese e dal nostro Parlamento per sostenere l’Ucraina aggredita dalla Russia”.