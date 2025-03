“Il riarmo è un suicidio per l’Europa, un piano demenziale e pericoloso. Non c’entra niente con l’esercito europeo. Servono investimenti di carattere sociale, spese per la sanità per istruzione, per le pensioni per le politiche industriali della transizione, investimenti in ricerca. Serve tutto il contrario di quello che ha proposto Ursula von der Leyen”. Così Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, in un punto stampa con i cronisti a Montecitorio.

“L’aggressione di cui è oggetto l’Europa non è militare ma politica e commerciale da parte di Usa e Russia”, ha proseguito dando poi ragione a Schlein sul “no” al riarmo. “Un conto è la difesa europea un conto è il riarmo”, ha specificato, sottolineando che “starlink non mi convince perché Musk è un monopolista privato”.