Siparietto al Parlamento europeo tra Giuseppe Conte e Ursula von der Leyen nel giorno della protesta M5s a Strasburgo contro il piano di riarmo lanciato dalla presidente della Commissione. Lo scambio, accompagnato da sorrisi, è avvenuto in una delle sale dell’edificio: “Ti avverto che continueremo a fare una forte opposizione, saremo più forti di te”, ha detto il leader M5s; “Lo vedremo”, ha risposto l’ex ministra tedesca. Presente anche il presidente del Consiglio europeo António Costa, al quale Conte ha ribadito la propria “determinazione”. Nelle ore precedenti l’iniziativa del M5s era stata invece bersagliata da un’altra rappresentante delle istituzioni Ue, la vicepresidente Pd del Parlamento europeo Pina Picierno, del Pd, che ha accusato Conte di voler “lucrare un po’ di consenso elettorale“.

Lo scambio con von der Leyen è stato confermato dall’ex premier a DiMartedì su La7: “Ci siamo incrociati. Ho rappresentato che la nostra opposizione a questo piano di riarmo, che non risponde a nessuna strategia politica, sarà fermissima. Significa semplicemente certificare un ulteriore fallimento, buttare soldi in modo scriteriato, lasciando che ciascuno Stato possa andare per sé anziché concentrare in questo momento quella che potrebbe essere una strategia vincente. L’Europa dev’essere in prima fila nel costruire un’architettura di pace e sicurezza“, ha insistito Conte.