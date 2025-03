Il presidente dei senatori del movimento cinque stelle, Stefano Patuanelli, ha esposto una bandiera della pace in Aula, a Palazzo Madama. “Il Piano von der Leyen è un elemento tombale su ogni possibile aspetto di difesa comune dell’Europa”, ha detto in apertura di seduta: “Il Piano farà sì che ciascuno Stato membro investirà in armi per il proprio Paese. È la morte, per i prossimi 15 anni, di un progetto di difesa comune europea”, ha detto ancora, stigmatizzando la frase “si vis pacem, para bellum’, una locuzione latina che la storia ha ampiamente dimostrato essere falsa, se prepari la guerra, avrai la guerra”.