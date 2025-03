Arrestato e poi subito liberato. Samardo Anthony Samuels, ex cestista dell’Olimpia Milano con la quale ha vinto lo scudetto nel 2014, era stato arrestato nella notte tra sabato e domenica per violazione di un divieto di avvicinamento ai condomini del palazzo in cui abita in zona Farini a Milano. Al termine del processo per direttissima, il giudice lo ha però rimesso in libertà, convalidando l’arresto senza applicare la misura cautelare, in merito alla quale dovrà decidere un gip il prossimo 23 aprile. Il 36enne fuori dall’aula ha ripetuto più volte “I’m a champion“, una frase che ha pronunciato insistentemente anche nelle fasi dell’arresto, per poi far sapere ai cronisti che il suo obiettivo è di tornare a giocare a basket.

Secondo quanto raccontato, la notte di sabato 8 marzo, l’ex stella del basket ascoltava musica ad alto volume e beveva alcolici mentre il suo cane, un molosso, girava libero in cortile terrorizzando una famiglia del suo condominio che si era rifugiata nel seminterrato del palazzo senza poter rientrare in casa. Dopo l’intervento del 112, Samardo Samuels ha avuto un comportamento poco collaborativo anche con i militari del Nucleo Radiomobile, che quando hanno scoperto nel loro database che sull’ex campione pendeva appunto un divieto di avvicinamento proprio nei confronti di quella famiglia, lo hanno portato in caserma. Qui sono poi arrivati altri condomini a sporgere querela e a raccontare altri episodi legati all’ex Olimpia.

Samuel, nel 2018, era già stato denunciato per ingiurie dopo aver insultato una donna che voleva parcheggiare nel posto disabili occupato dalla sua Porsche. Il divieto di avvicinamento era stato emesso invece lo scorso 13 febbraio nell’ambito di un procedimento per stalking dopo che Samardo Samuels, difeso dall’avvocato Valentina Di Maro, ha minacciato alcuni residenti del palazzo.