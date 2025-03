Se la materia non fosse molto seria, a sintetizzare il caso basterebbe un meme sui social e una frase: manifestazioni invecchiate male, anzi malissimo. Già perché l’ormai famosa “Piazza per l’Europa”, convocata da Michele Serra su Repubblica per il prossimo 15 marzo, sta creando più malumori di un congresso di partito. L’idea originaria era quella di chiedere a tutto il campo progressista (e non solo) di schierarsi in difesa dell’Unione europea con un appello ampio che avrebbe potuto mettere d’accordo tanti. Peccato però che, neanche una settimana dopo, Ursula Von der Leyen ha annunciato un piano Ue di riarmo da 800 miliardi di euro: una mossa che ha portato la stessa segretaria dem Elly Schlein a prendere le distanze, con tanto di terremoti dentro il Pd. E – come già raccontato da il Fatto quotidiano – ora i partiti, ma anche sindacati e associazioni, si trovano di fronte al bivio: chi va in piazza per l’Europa si schiera a favore delle spese eccezionali in armi? Non è chiaro, un po’ sì e un po’ no. Anzi forse è meglio non dirlo, fare finta di niente e sperare che prima o poi ce ne si dimentichi. Non aiuta Bruxelles, che sul punto non mostra alcun dubbio: “Sulla difesa pronti a tutto”, insiste la Commissione. Ecco che allora fioccano le diserzioni, i distinguo e i passi indietro. Così Maurizio Landini dice che la Cgil ci sarà, ma la rappresentanze sindacali nelle aziende si ribellano. L’Anpi aderisce, ma con le proteste dei circoli. Non ci sarà l’Arci, mentre parteciperanno le Acli. E quella che sognava di essere l’occasione di risveglio per la società civile rischia di essere la fotografia di un campo in preda al caos.

Landini: “La Cgil ci sarà”. La lettera delle Rsu: “Si ritiri subito la partecipazione” – Uno dei drammi più grossi si sta consumando in casa della Cgil. Il segretario ha scritto una lettera a Repubblica il 9 marzo confermando che “saranno in piazza” per “un’idea di Europa alternativa a quella che ci stanno propinando in questi giorni”. E ci saremo “anche con le bandiere della pace“, ha detto, “perché la Cgil non condivide e intende contrastare l’idea di Von der Leyen”. Le due pagine di intervento però, non hanno spento i tormenti dentro il sindacato. Le Rsu delle aziende stanno continuando a firmare una contro-lettera che raccoglie adesioni al grido di “no 15 marzo”: “Con quale coerenza la Cgil può continuare a rivendicare la difesa della sanità pubblica o l’aumento dei salari sostenendo questi macellai che stanno a Bruxelles?”, scrivono. “Si ritiri immediatamente la partecipazione“. Lo dicono le rappresentanze sindacali, ma l’umore sembra condiviso dalla base se si guardano i commenti sotto i post di Facebook: “Ravvedetevi. Perderete tanti iscritti aderendo a quella piazza ambigua”; “non si è mai visto un sindacato di sinistra che sostiene una guerra”; “la toppa di Landini è peggiore del buco“. E via dicendo.