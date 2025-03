Sono passati quasi due anni dal tragico 14 giugno 2023, quando tre ragazzi e una ragazza, noti come TheBorderline, furono coinvolti in un grave incidente stradale. Alla guida della Lamborghini Urus che nell’impatto con una Smart ForFour causò la morte del piccolo Manuel, di soli 5 anni, c’era lo youtuber Matteo Di Pietro. Quest’ultimo ha patteggiato una condanna di 4 anni e 4 mesi. A bordo dell’auto c’era anche lo youtuber Vito Loiacono, che ha provato in questi mesi a tornare sui social e ha ricevuto non poche critiche e commenti negativi.

Il giorno dell’incidente, Vito Loiacono avrebbe tentato di fermare la tragedia chiedendo a Matteo Di Pietro di rallentare prima dell’impatto con la Smart. Nonostante questo, i suoi account sono stati travolti da una pioggia di critiche e insulti. Recentemente, sotto un video in cui Loiacono gioca a calcio, non sono mancati commenti come: “Per me dovresti stare dietro le sbarre”. A frenare il ritorno alla normalità c’è proprio il ‘mancato perdono’di chi non sembra ancora pronto a digerire quanto accaduto due anni fa. “Vito, ti seguo da prima che fossi un killer”, e ancora “Manuel aveva 5 anni, te lo ricordi”: queste sono solo alcune delle frasi ricorrenti che gli utenti scrivono al giovane, che ha deciso alla fine di chiudere il suo account.

Dal suo ritorno online nell’ottobre 2024, ha pubblicato 86 video e raccolto oltre 582mila visualizzazioni, ma gli iscritti rimangono sotto i 4mila. Su TikTok, invece, la situazione è più favorevole per lui: con 700mila follower, le visualizzazioni continuano a crescere, mantenendo una buona visibilità. Tra gli utenti, però, non mancano i sostenitori. A un fan che rimpiange “i vecchi tempi”, Er Motosega (Loiacono) risponde con ottimismo: “Tra poco saranno i nuovi tempi”. Tuttavia, mantenere questa promessa non si sta rivelando semplice. Al momento, Game House, il canale creato anche da Loiacono con l’intento di diventare “il più divertente per bambini e ragazzi”, fatica a emergere.