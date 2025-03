Sono trascorsi tre anni da quando, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, l’11 marzo 2022 è stato sequestrato il mega yacht dell’oligarca Andrey Melnichenko di origine bielorussa, molto vicino a Vladimir Putin. Da allora è in rada nel Golfo di Trieste ed è costato all’Italia, che ne ha la custodia, qualcosa come 27 milioni di euro. Il valore di A, l’imbarcazione a vela più grande del mondo che è stata disegnata da Philippe Starck e si trovava nel porto di Trieste per il refitting, è di circa mezzo miliardo di euro.

Alcune settimane fa è stato respinto dal Tribunale europeo il ricorso presentato da Melnichenko, che risiede a Saint-Moritz, per ottenere la rimozione del nome della moglie Aleksandra dalla black list a suo tempo stilata dalla Ue. Se il ricorso fosse stato accolto sarebbe venuta meno una parte delle motivazioni che hanno portato al sequestro. Secondo i giudici europei esistono innanzitutto le prove del collegamento del ricco uomo di affari, proprietario di EuroChem Group e Suek (fertilizzanti e carbone), con la cerchia del presidente russo. In questo modo mantengono valore le misure restrittive previste per chiunque “sostiene o attua azioni o politiche che minano o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”.

Secondo la sentenza, Melnichenko è coinvolto in settori economici che “forniscono una fonte sostanziale di entrate al governo della Russia, che è responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina”. Il magnate aveva trasferito le azioni possedute in Suek ed Eurohem Group alla moglie, ma questo non evita che egli continui a beneficiare – per interposta persona – della favolosa ricchezza prodotta dalle società formalmente trasferite di titolarità.

I giudici europei devono occuparsi di un altro ricorso che riguarda la società proprietaria di A, la Valla Yachts, che è rappresentata dallo studio legale internazionale di Roma Saccucci & Partners. Un primo ricorso era stato presentato al Tar del Lazio, che però ha investito la Corte di Giustizia europea della richiesta di scongelamento del bene.

Il congelamento amministrativo era stato disposto nella notte tra l’11 e il 12 marzo di tre anni fa, allo scattare delle sanzioni decise dall’Ue. Il magnate ha sempre sostenuto di non essere proprietario del veliero, formalmente intestato alla Valla Yachts che ha sede alle Bermuda e fa riferimento a un trust svizzero, di cui è beneficiaria Aleksandra Melnichenko.

Il congelamento sta causando una spesa non indifferente allo Stato italiano. Stime non ufficiali che tengono conto di diverse voci di spesa (dal mantenimento dell’equipaggio, al carburante e alle polizze assicurative) hanno calcolato che il costo per la custodia sia tra i 20mila e i 30mila euro al giorno. Si tratta di circa 9 milioni di euro all’anno, 27 milioni per tre anni. Quando il bene dovesse rientrare nella disponibilità dei proprietari, la spesa andrebbe risarcita all’Italia. Lo yacht è custodito dall’Agenzia del Demanio del Friuli Venezia Giulia. Il direttore Alessio Casci ha dichiarato al quotidiano Il Piccolo: “La sentenza del Tribunale europeo non cambia l’operato dell’Agenzia, che sul bene congelato mantiene alta l’attenzione, con una sorveglianza da terra e via mare 24 ore su 24”. Rimane un mistero il costo effettivo di custodia.