Donald Trump non hai mai fatto mistero delle sue mire espansionistiche sulla Groenlandia. Né la Groenlandia ha omesso di ribadire la sua fiera indipendenza. Ma la Casa Bianca non molla e oggi, sul suo social network Truth, il presidente Usa ha rilanciato il progetto di annessione blandendo i cittadini con la promessa di denaro e benessere: “Come ho detto chiaramente nel discorso al Congresso, gli Stati Uniti sostengono fermamente il diritto del popolo della Groenlandia di determinare il suo futuro. Continueremo a mantenervi al sicuro, come facciamo dalla seconda guerra mondiale. Siamo pronti a investire miliardi di dollari per creare posti di lavoro e farvi ricchi. E, se lo desiderate, vi accogliamo come parte del più grande Paese del mondo, gli Stati Uniti”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è “molto imprevedibile”, ha detto il primo ministro della Groenlandia alla vigilia delle elezioni legislative nel territorio autonomo danese. “C’è un ordine mondiale che sta vacillando su molti fronti, e un presidente degli Stati Uniti che è molto imprevedibile, in un modo tale da far sentire le persone insicure“, ha detto il primo ministro della Groenlandia Mute Egede alla radio pubblica danese, a commento delle ambizioni dichiarate di Trump di conquistare l’isola artica.