L’Atalanta ha strapazzato la Juventus all’Allianz Stadium vincendo per 0-4. Ai bianconeri non capitava di perdere così pesantemente dal 1967. È un risultato storico negativo per gli uomini di Thiago Motta, ma molto positivo per quelli di Gasperini che ora si trovano a sole 3 lunghezze dall’Inter capolista. Tuttavia, prima di esaltare la propria squadra, l’allenatore dei bergamaschi è stato protagonista durante la conferenza stampa post partita di un attacco al giornalista di Sky Sport Massimiliano Nebuloni. Alla domanda: “Dopo una predominanza così schiacciante sul campo della Juve, le volevo chiedere un giudizio sulla prestazione e quanta spinta a livello di autostima e morale vi dà una partita come quella di stasera?”, un nervoso Gasperini ha risposto: “Nebuloni, io sono stato già stato chiaro con te. Scrivi quello che vuoi“.

Non è certo la prima volta che Gasperini litiga con un giornalista quando legge o sente affermazioni che non coincidono con la sua visione. Al termine del match tra la sua Atalanta e il Torino del 1 febbario, conclusosi con un pareggio per 1-1, l’allenatore dei bergamaschi ha commentato alcuni episodi arbitrali che non ha gradito, perdendo la pazienza con il giornalista di Dazn Davide Bernardi: “Non fare il furbo, dai, la state mandando in onda. Da dove caschi, dalle nuvole?”, ha attaccato il tecnico della Dea. Gasperini non sembra gradire i giornalisti che non la pensano come lui o che scrivono cose diverse da quelle che lui gradirebbe.

Perché questa volta Gasperini se l’è presa con Nebuloni? Dopo il celebre caso del rigore sbagliato da Ademola Lookman nel match con il Brugge, il tecnico dei bergamaschi non era d’accordo sulla ricostruzione di alcune dinamiche dello spogliatoio. Rispondendo alla domanda di un altro collega, Gasperini ha infatti affermato: “Abbiamo uno spogliatoio molto forte che riesce a compattarsi sempre. Quando qualcuno prova a toccare questi argomenti in un modo così superficiale è chiaro che non mi fa piacere. Questa squadra può avere tante situazioni di difficoltà, ma mai quelle tra persone. Quelle tra persone le risolviamo“.

Circa un mese fa, infatti, l’Atalanta veniva eliminata dal Brugge ai playoff di Champions League. Il nigeriano si era fatto parare il rigore del possibile 3-2, e durante la conferenza stampa post match Gasperini aveva detto: “Non doveva calciarlo lui, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. I rigoristi erano De Ketelaere e Retegui, però evidentemente era euforico e c’è stato questo episodio“. Il giorno dopo, l’attaccante aveva pubblicato una storia su Instagram in commento alle parole del tecnico: “Essere additato così non solo ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso”. Il caso pare poi rientrato: Gasperini e Lookman si sono chiariti, almeno in nome dell’obiettivo scudetto.