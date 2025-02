Gian Piero Gasperini è su tutte le furie, e non è la prima volta. Al termine del match tra la sua Atalanta e il Torino, concluso con un pareggio per 1-1, l’allenatore dei bergamaschi ha commentato alcuni episodi arbitrali che non ha gradito, perdendo la pazienza con il giornalista di Dazn Davide Bernardi: “Non fare il furbo, dai, la state mandando in onda. Da dove caschi, dalle nuvole? Guarda il gol di Bellanova, nei falli di mano non si capisce più niente. Si può girare la minestra come volete”, ha attaccato il tecnico della Dea.

“Ci hanno tolto più di qualcosa. Dobbiamo capire se arbitra quello che è in campo o quello alla Var. Chi arbitra in campo non conta più niente, le sue decisioni non valgono più – ha sottolineato Gasperini – Difficilmente si vedono partite così dominate sotto tutti gli aspetti. C’è un altro rigore, ce ne hanno tolto uno, usciamo con rammarico”. La gara è stata ricca di tensione. Il pareggio per 1-1 è figlio anche dell‘errore dal dischetto dell’attaccante dell’Atalanta Mateo Retegui che ha avuto la possibilità di portare in vantaggio i suoi su calcio di rigore, venendo però neutralizzato dal portiere del Torino Milinkovic Savic. Quest’ultimo è stato poi ricoperto di insulti razzisti da parte dei tifosi bergamaschi che gli hanno persino lanciato addosso degli oggetti dalle tribune, come denunciato dal giocatore serbo al termine del match.