L’Italia si iscrive ufficialmente al medagliere. Filippo Ganna regala la prima medaglia alla nazionale italiana nella giornata d’apertura delle Olimpiadi: è argento. Davanti a lui solo Remco Evenepoel nella crono maschile. 36:12.16 il tempo del belga: l’italiano a +14.92. Una prova impreziosita dal grandissimo finale di gara: negli ultimi chilometri Ganna cambia il ritmo e recupera quindici secondi a Wout Van Aert, classificatosi terzo.

“Un pò di rabbia c’è, perchè speravo in altro. Non è la medaglia che volevo, ma mi ha battuto un fuoriclasse. Ho provato fino alla fine a dare il massimo, purtroppo con la pioggia non sono un drago. Siamo vicini, ci saranno ora i mondiali a Zurigo dove ci sarà un’altra sfida diretta“, ha commentato Ganna ai microfoni di RaiSport. “Sono comunque felice di essere arrivato sul podio e di aver portato la prima medaglia all’Italia”, ha aggiunto. “Abbiamo lavorato tanto, un grazie speciale al team e al mio allenatore che mi è stato sempre vicino anche se oggi era sull’ammiraglia inglese”, ha concluso Ganna che ora tornerà in Italia per preparare al meglio le prove su pista dove deve difendere la medaglia d’oro di Tokyo nell’inseguimento a squadre.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha assistito alle cronometro di ciclismo ai Giochi di Parigi 2024, si è complimentato con Filippo Ganna subito dopo l’arrivo del ciclista azzurro. Il Capo dello Stato ha stretto la mano al corridore piemontese. “Mi spiace avergli fatto prendere un pò di acqua, se era nel palazzetto sarebbe stato meglio per lui”, ha commentato il ciclista.