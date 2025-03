Di partite importanti Bruno Conti ne ha giocate molte, sia con la sua Roma che con la Nazionale italiana con cui ha vinto anche un Mondiale nel 1982. Ma quella più importante l’ha vinta contro il cancro: “Due anni fa mi hanno diagnostico un tumore al polmone. Devo ringraziare il mio medico di famiglia, il dottor Camilli, che si è accorto subito della mia tosse persistente e il professor Rendina del S. Andrea per le cure che hanno funzionato. Ora però sto bene, gli esami sono tutti a posto. E posso dire che mi è riuscito un altro dribbling”, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.

Bruno Conti, che tra 3 giorni compirà 70 anni, ha voluto ringraziare i Friekdin, proprietari della Roma: “Non dimentico il presidente Dan Friedkin che voleva portarmi a sue spese negli Stati Uniti: conservo le sue affettuose lettere”. Un’affermazione che ha messo un punto definitivo sulle polemiche dei mesi scorsi. Infatti, ad agosto, l’ex dirigente giallorosso Walter Sabatini aveva dichiarato in un’intervista: “A quest’uomo gli viene vietato l’ingresso al ristorante, non so chi fa le cose a Trigoria ma questo è un insulto non solo a Bruno ma al calcio”. A riguardo, Conti ha sostenuto: “Non è mai accaduto che mi abbiano impedito l’accesso al ristorante di Trigoria. Il mio rapporto con la Roma è sempre stato idilliaco. La famiglia Friedkin mi ha sempre tributato un grande rispetto che io ricambio”. A supporto di questa dichiarazione, il fatto che un paio di anni fa i Friedkin gli fecero un grande regalo. Nella partita Roma-Salernitana, considerate le squalifiche di Mourinho, Foti, Nuno Santos e Salzarulo, fu proprio Conti a guidare la Roma dalla panchina insieme a Rapetti che non aveva il patentino Uefa Pro.