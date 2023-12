Il campione del mondo ’82 Bruno Conti testimonial d’eccezione della Fondazione Sant’Andrea di Roma. “Per il Sant’Andrea ci sarò sempre, dentro questo ospedale ho sperimentato enorme umanità unita a una professionalità eccezionali“. Con queste parole l’ex calciatore, che oltre al trionfo Mundial è anche campione d’Italia con la Roma nel 1983, ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a diventare il volto della Fondazione Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea ETS, il cui nuovo sito internet è stato presentato giovedì 7 dicembre: “In tutto il personale che lavora al Sant’Andrea – ha ribadito l’ex fuoriclasse azzurro – ho avvertito un’attenzione e una cura particolari. E non lo hanno fatto perché ero Bruno Conti perché ho visto che questo è il loro modo di relazionarsi con tutti i pazienti di questo ospedale”.

La conferenza stampa di presentazione si è aperta con il video-saluto della la rettrice di Sapienza, Antonella Polimeni. Successivamente sono intervenuti Fabio Lucidi, presidente della Fondazione, Daniela Donetti, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, Erino Angelo Rendina, preside della Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza, e Massimiliano Maselli, assessore della Regione Lazio ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona. Nel suo intervento Fabio Lucidi si è soffermato sull’importanza delle attività della Fondazione mentre Daniela Donetti ha ribadito la necessità di uno sguardo d’insieme sul concetto di ‘salute’ che prenda in esame non solo il benessere fisico ma anche quello psicologico e dell’ambiente circostante. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Erino Angelo Rendina che ha voluto sottolineare l’unicità dello stretto collegamento tra la Facoltà di Medicina e Psicologia e l’ospedale Sant’Andrea. L’assessore Maselli ha passato in rassegna gli stanziamenti della Regione Lazio in ambito sanitario e ha ringraziato la Fondazione Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea ETS per il suo ruolo di ‘mediazione’ tra le esigenze del territorio e le istituzioni.