L’amore tra i tifosi giallorossi e Josè Mourinho sembra essere incondizionato: l’ultimo caso che testimonia la forte relazione tra la piazza romanista e il tecnico è rappresentato da un post della Roma delle leggende dello scudetto del 1983. Prima della partita, tutti i campioni d’Italia di 40 anni fa sono scesi in campo e il club giallorosso ha postato sul profilo ufficiale Instagram una serie di foto che li ritraggono insieme sul campo dell’Olimpico: tra questi, anche Bruno Conti. Tra i commenti sotto la foto dell’ex giocatore non è passato inosservato quello dell’allenatore portoghese, che ha scritto: “Grande Bruno”. La reazione ha suscitato la gioia dei tifosi: “Non andare via!”, “Grande tu!” o ancora “A vita mister!”. I supporters romanisti hanno dimostrato sin dal suo arrivo un affetto speciale per il tecnico ex Inter e Real Madrid.