Sabato 8 marzo era la Giornata internazionale della donna, la ricorrenza nata per rimarcare l’importanza della lotta per i diritti delle donne e per la loro emancipazione. Ma a Motta di Livenza (Treviso), durante una partita di basket di Divisione Regionale 1, la mamma di un giocatore ha pensato bene di rivolgere degli insulti sessisti all’arbitra Alice Fornasier. In palio c’erano solo due punti che non hanno cambiato nulla in classifica. “Cosa ci fai qui l’8 marzo? Vai fare la prostituta, vai a casa”, ha gridato la donna.

Una gara equilibrata e corretta, fino al terzo minuto dell’ultimo quarto quando, con i padroni di casa sul +4, Fornasier ha sentito una serie di insulti provenire dagli spalti e ha sospeso subito il match. È rimasta lì, ferma al centro del campo, visibilmente turbata. E poi è scoppiata in lacrime. “Le offese erano davvero pesanti, è andata completamente in tilt” hanno raccontato alcuni dei presenti. L’arbitra è stata prontamente avvicinata da giocatori e staff e ha optato per rientrare negli spogliatoi dove è rimasta per 20 minuti, mentre nel palazzetto si cercava di individuare la persona che ha pronunciato quelle spregevoli parole.

Era una donna, la madre di un giocatore infastidita per il trattamento riservato al figlio. Dopo aver trovato le forze, Fornasier è tornata in campo, anche se palesemente turbata. Per alcuni addetti ai lavori, la gara a quel punto poteva essere sospesa del tutto perché l’arbitra non era più nelle condizioni psicologiche per dirigere l’incontro. Fornasier, comunque, al termine della partita ha ricevuto la solidarietà di tecnici e giocatori.