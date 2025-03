È un’alluvione disastrosa quella che ha colpito l’Argentina. Sono 16 le vittime fino a questo momento nelle città di Bahia Blanca e Cerri, a 650 chilometri da Buenos Aires. Lo riferiscono le autorità locali impegnate nelle operazioni di soccorso, rese difficili dalla quasi completa inondazione dei due centri causata dai quasi 400 millimetri di pioggia caduti nella zona in poche ore tra venerdì e sabato: si tratta della stessa quantità attesa di solito quasi in un anno intero.

Dalla giornata di domenica Vigili del fuoco, Protezione civile, forze di polizia e forze armate sono alla ricerca delle tre persone che mancano all’appello, tra cui le sorelline Delfina e Pilar Hecker di 1 e 5 anni, viste per l’ultima volta nei pressi della laguna di Cerri. Ancora impossibile iniziare la conta dei danni vista la difficoltà nel ristabilire i servizi essenziali. Le lezioni sono state sospese per due giorni nelle scuole di ogni ordine e grado anche a causa dell’allerta meteo arancione ancora in vigore sulla regione.

Il presidente argentino Javier Milei ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale. “Tutti i settori del governo nazionale continueranno a dedicarsi… all’assistenza alle vittime in questo momento doloroso per tutti gli argentini”, ha scritto la presidenza in un comunicato stampa. Anche Papa Francesco, ricoverato ormai da 25 giorni al Policlinico Gemelli di Roma, è stato informato dell’alluvione che ha colpito il suo Paese.”E’ vicino, col pensiero e con la preghiera, alle persone della zona di Bahia Blanca”, riferisce la Sala stampa vaticana.