La Procura del tribunale dell’Audiencia Nacional ha chiesto oggi, 6 marzo 2025, l’annullamento del processo di primo grado, concluso con la sentenza che ha condannato l’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, a una multa di 10.800 euro per il bacio forzato alla calciatrice Jenni Hermoso, durante la premiazione dei Mondiali di calcio di Sidney nel 2023. Rubiales quindi si era evitato il carcere, cavandosela con un’ammenda. Secondo il pubblico ministero, c’è stata una “lesione del diritto a un giudice imparziale” della calciatrice, segnala la pm Marta Durantez nel ricorso di appello citato da vari media iberici, fra i quali Tve. Per queste ragioni chiede un nuovo giudizio con “un magistrato non viziato, quanto meno, da apparenza di parzialità“. La procura aveva chiesto per Rubiales una condanna totale di 2 anni e 6 mesi di carcere, di cui un anno per il reato di aggressione sessuale e un anno e mezzo per coercizione.

La sentenza aveva condannato Luis Rubiales a una sanzione di 10.800 euro per aggressione sessuale, con il divieto per un anno di avvicinarsi a meno di 200 metri dalla calciatrice, assolvendolo invece dal reato di coercizione e intimidazioni nei confronti di Jenni Hermoso e di suoi familiari, assieme ad altri tre ex dirigenti della Federcalcio imputati. Nel ricorso d’appello, la pubblica accusa rileva “un’infrazione di norme e garanzie processuali” che ha prodotto “una mancanza di difesa” della calciatrice, poiché non sono state ammesse dal presidente del tribunale prove della Procura “indebitamente negate“. Per cui si chiede un nuovo processo che consenta alla pubblica accusa di “realizzare le domande che non sono state illegittimamente ammesse in maniera reiterata durante il processo”. La Procura rileva anche una “infrazione di garanzie costituzionali e delle convenzioni”, in particolare “una violazione del diritto a un giudice imparziale“.