Un bacio senza consenso in mondovisione sta provocando forti polemiche in Spagna. A inquinare il momento di gioia per la prima vittoria dei Mondiali da parte della Nazionale femminile è il gesto di Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, che ha baciato senza consenso la calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione. Mentre le giocatrici sfilano sul palco tra il presidente della Fifa Gianni Infantino, la regina di Spagna Letizia e l’Infanta Sofia, tra strette di mano e congratulazioni, Rubiales abbraccia Hermoso, le stringe la testa tra le mani e la bacia sulla bocca.

La calciatrice sembra spiazzata, quasi costretta. E in molti hanno ritenuto il gesto inappropriato e ingiustificabile. Anche perché poco dopo, durante una diretta Instagram, Hermoso lo ha commentato con queste parole: “Eh no, non mi è piaciuto”. Una frase inequivocabile alla quale ha fatto seguito un altro video, catturato dentro lo spogliatoio della Spagna, fresca di vittoria iridata grazie al successo 1-0 in finale contro l’Inghilterra. Si vede Rubiales – che ha seguito tutto il Mondiale accanto alle atlete – festeggiare e annunciare che la vittoria verrà celebrata con un viaggio pagato a Ibiza per tutti. “Lì sposerò Hermoso”, dice.

I due – secondo i media spagnoli – non hanno però alcuna relazione. La polemica è montata talmente tanto in Spagna che in serata Hermoso, attraverso una nota della Federazione, ha precisato che il bacio di Rubiales è stato “un gesto di amicizia e gratitudine reciproco totalmente spontaneo, dovuto all’immensa gioia di vincere un Mondiale”. Frasi che non sono bastate a chiudere il caso, che ancora lunedì campeggia sui siti spagnoli tra le prime notizie ed è al centro di diversi editoriali. Compreso uno di El Pais nel quale viene definito non solo “senza consenso” ma una vera e propria “invasione del proprio spazio” e “un’aggressione”, oltretutto arrivata “da un tuo superiore”.