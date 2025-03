Si è aperto oggi nell’aula bunker davanti al carcere milanese di San Vittore il processo abbreviato a carico di 16 persone, tra cui gli ormai ex capi delle curve di San Siro e i loro sodali ultras arrestati nel maxi blitz di Polizia e Guardia di Finanza del 30 settembre scorso. I pm Paolo Storari e Sara Ombra contestano l’esistenza di due associazioni a delinquere finalizzate alle lesioni, percosse, resistenza a pubblico ufficiale, estorsioni sugli spalti dello stadio milanese. Inter, Milan e la Lega Serie A sono state ammesse come parti civili, per il riconoscimento degli eventuali danni subiti, dalla gup Rossana Mongiardo.

Nel processo abbreviato, tra i 16 imputati ci sono il leader della Sud, Luca Lucci (in carcere anche per droga e come mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli), il capo della Nord Andrea Beretta, arrestato il 4 settembre 2024 per l’omicidio del rampollo ‘ndranghetista Antonio Bellocco a Cernusco sul Naviglio e che ha scelto di collaborare con i magistrati, e l’ex vertice della Nord, Marco Ferdico, oltre ad altri ultras milanisti accusati di associazione per delinquere finalizzata ad una serie di reati, tra cui aggressioni ed estorsioni. Associazione che per gli ultras interisti imputati è contestata pure con l’aggravante mafiosa, per i legami con la cosca ‘ndranghetista dei Bellocco.

Tra l’altro, è probabile che più avanti il procedimento possa essere riunito con un’altra tranche di indagini chiusa nelle scorse settimane, sempre dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, e contenente vari filoni, tra cui l’omicidio di Antonio Bellocco, esponente dell’omonima cosca e tra i vertici della curva Nord, e il tentato omicidio dell’ultrà rossonero Enzo Anghinelli. A breve dovrebbe arrivare la richiesta di processo e i procedimenti potrebbero essere riuniti davanti alla stessa gup.

Il Milan e la Lega Serie A hanno già chiesto di essere parti civili anche lo scorso 20 febbraio nel processo con rito ordinario che vede imputati solo tre membri della curva del Milan: Christian Rosiello (42 anni), ex bodyguard del rapper Fedez, Francesco Lucci (45), fratello del leader della curva Sud rossonera, Luca Lucci, e Riccardo Bonissi (35). I giudici decideranno nella prossima udienza.