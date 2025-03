“Noi siamo per l’Europa del NextGeneration Eu, ora abbiamo l’Europa della von der Leyen che vuole investire 800 miliardi per il riarmo. Questo significa 30 miliardi per l’Italia sottratti a istruzione e sanità, agli aiuti per famiglie e imprese, che sono vessati dal caro bollette e dal caro vita. È furia bellicista che noi contrasteremo in ogni modo”. È la risposta (a distanza) di Giuseppe Conte al “piano di riarmo” proposto dalla presidente della Commissione europea per affrontare non solo la sfida dell’Ucraina ma anche eventuali possibili necessità di sicurezza future.

“Il blu dell’Europa si tinge di verde militare – ha proseguito Conte – il 5 aprile a Roma manifesteremo tutti insieme a favore dei cittadini e non dei signori della guerra”. “Il 15 marzo in piazza con l’Europa? Per quale Europa? Quella di von der Leyen? La nostra idea è chiara, siamo per un’Europa che investa per i cittadini e non quella del riarmo – ha detto ancora rispondendo ai cronisti – Non possiamo dire in questo momento più Europa se è quella di von der Leyen”. Per poi concludere: “Noi siamo a favore della difesa comune, questo significa un progetto serio. Ma i leader si sono riuniti, è una babele di soluzioni diverse, nessuna strategia“.