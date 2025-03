Martedì 4 marzo partono ufficialmente gli ottavi di finale della Champions League 2024/25. In attesa che l’unica italiana rimasta in corsa nella competizione (l’Inter) scenda in campo contro il Feyenoord, la massima competizione europea per club questa sera ha in programma quattro partite: si parte alle 18.45 con una sfida che avrebbe potuto vedere protagonista l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma a passare i turno nei playoff è stato il sorprendente Club Brugge. I belgi se la vedranno con l’Aston Villa di Unai Emery, arrivata ottava nella classifica generale della cosiddetta “fase campionato”.

Alle 21 ci saranno invece tre match in contemporanea: Psv-Arsenal, Borussia Dortmund-Lille e il caldissimo derby tra Real Madrid e Atletico Madrid. Ancelotti e Simeone si scontrarono con le stesse squadre nella finale di Champions del 2013/14 che venne vinta dai Blancos in rimonta per 4-1, ma Real e Atletico furono protagoniste di un’altra finalissima di Champions, quella della stagione 2015/16 in cui i Colchoneros vennero nuovamente sconfitti dai rivali di sempre, allenati però da Zinedine Zidane. Questa sera Simeone farà di tutto per provare a invertire la tendenza.

Champions League, dove vedere le partite di oggi 4 marzo 2025

Club Brugge-Aston Villa, ore 18:45 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su Now

Real Madrid-Atletico Madrid, ore 21 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su Now

Psv-Arsenal, ore 21 in diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su Now

Borussia Dortmund-Lille, ore 21 in diretta tv su Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su Now

Tutti i match delle ore 21 saranno anche disponibili sul canale Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 in streaming su Now.