“Il piano di riarmo europeo proposto da Ursula von der Leyen è follia pura, perché sottrae risorse a fondi strategici, al Fondo di sviluppo e coesione, al Next Generation EU, alla transizione ecologica, a interventi sul lavoro. E quindi porta l’Europa in un’economia di guerra e il nostro paese verso una recessione, perché, quando punti tutto sulle armi e trascuri il resto, dalla sanità pubblica al lavoro, si apre un problema molto serio. Questa non è la strada corretta e giusta per arrivare alla pace, che invece dovrebbe arrivare attraverso una negoziazione“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale da Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, a proposito del piano ReArm Europe presentato dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a 2 giorni dal vertice straordinario sulla difesa che si terrà il 6 marzo.

Bonelli aggiunge: “C’è anhe una questione di cui nessuno parla: l’Europa già spende 730 miliardi di dollari l’anno in armamenti, che è il 58% in più di quello che spendono i russi. Al contrario, serve una razionalizzazione degli interventi che deve portare a una politica estera e di difesa comune, cosa che non si vuole fare. È un controsenso che la Ue spenda tutti questi soldi per il riarmo senza avere una difesa comune, ma non si vuole arrivare perché, se ci fosse un coordinamento – spiega – non sarebbero necessari questi investimenti. Il punto è che c’è una pressione molto forte anche dalle industrie militari che hanno raggiunto profitti incredibili in questi anni e li stanno raggiungendo anche mentre stiamo parlando. Von der Leyen è convinta che attraverso questo riarmo così irrazionale e folle raggiungeremo la pace? Io penso che invece la Ue avrebbe dovuto instaurare una via di negoziazione che non ha voluto intraprendere fino ad oggi”.

Durissima critica del parlamentare al silenzio di Giorgia Meloni: “Ormai da tanto tempo fugge e non viene in Parlamento. Abbiamo una crisi internazionale su vari livelli e non sappiamo quello che pensa la presidente del Consiglio se non attraverso le sue asettiche interviste preconfezionate nel suo studio televisivo di Palazzo Chigi. Il 6 marzo ci sarà il vertice europeo straordinario sulla difesa e ancora non sappiamo se Meloni verrà a riferire in Parlamento. Ovviamente non credo che verrà, visto che il 6 marzo è dopodomani”.

Scudisciata di Bonelli anche al leader della Lega Matteo Salvini: “Regalargli di regalare una bandiera arcobaleno? Le bandiere arcobaleno Salvini non le prende perché poi pensa che sono quelle del movimento LGTQ+. In realtà, il pacifismo di Salvini è odioso e irritante, come quello di Trump che pensa di trasformare Gaza nei suoi resort personali, sancendo la fine della dignità delle istituzioni”.