Il Milan sta attraversando una crisi sempre più profonda. Dopo la sconfitta di ieri sera con la Lazio i rossoneri sono attualmente noni in campionato. In Champions League, invece, sono stati eliminati ai playoff dal Feyenoord, prossimo avversario dell’Inter. Ma se in tutto questo ci si mettono anche i tabloid inglesi, la situazione rischia di farsi ancora più complessa. L’obiettivo infatti del Sun e del Daily Mail è puntato su Kyle Walker, che è stato paparazzato insieme a due donne mentre lasciava alle 2 di notte l’hotel in cui sta alloggiando dal suo arrivo a Milano.

Il terzino inglese, arrivato in rossonero nella scorsa sessione di mercato invernale dal Manchester City, era infortunato da un paio di settimane: è sceso nuovamente in campo proprio nel match di San Siro contro i biancocelesti. Durante questo stop forzato, Walker ha ospitato per una settimana la moglie Annie Kilner e i suoi 4 figli. Questa, come noto, è solo una delle sue due “famiglie”, dato che il calciatore ha un figlio anche con l’amante Lauryn Goodman. Quando però la moglie ha lasciato Milano per tornare in Inghilterra, il 34enne si è dedicato a passare una serata i compagnia di due donne, stando alle foto pubblicate da Sun e Daily Mail.

I tabloid inglesi raccontano che Walker sarebbe uscito con le ragazze alle 2 di notte dall’hotel in cui vive. Secondo fonti vicine al milanista, le due erano amiche di un uomo con cui il giocatore era a cena. La serata però non si sarebbe conclusa lì. Il gruppo si è infatti diretto alla discoteca Tocqueville, dove ha speso 3mila euro per un tavolo “Super Vip” e altri 1.400 per una magnum di Dom Perignon, più un’altra bottiglia gigante da 1,75 litri di tequila Clase Azul Reposado dal valore di 2mila euro. Secondo gli amici dell’ex City però, Walker non ha bevuto alcolici e ha lasciato il locale relativamente presto, a differenza loro che sono rincasati verso le 4 del mattino. Una notizia che, a ogni modo, non farà felici i tifosi del Milan.