La prima Sprint Race della stagione non è mai stata in discussione: Marc Marquez ha dominato fin dal principio tenendo un ritmo fantastico, chiudendo con il tempo di 19’35.005. Alle spalle del nuovo pilota della Ducati si è posizionato suo fratello Alex, con il compagno di squadra Pecco Bagnaia che ha invece chiuso al terzo posto. Un ottimo quarto posto per Ai Ogura, quinto Morbidelli e sesto Acosta. Bezzecchi dodicesimo dopo un problema alla partenza, mentre Di Giannantonio ha dovuto ritirarsi.

Grazie a questo successo, lo spagnolo classe 1993 comincia la sua stagione nel migliore dei modi, ritrovando anche la testa del motomondiale per la prima volta dal 2019. “E’ stato un sabato perfetto, ho provato sensazioni grandiose, ho visto subito che avevo creato un bel distacco e ho cercato di gestire la gara”. Queste le parole di Marc Marquez, al termine della gara sprint del GP di Thailandia che lo ha visto trionfare nella sua prima race in sella alla Ducati.

“Sono contento di cominciare il nuovo corso Ducati in questo modo. – ha spiegato lo spagnolo – Domani vedremo, dobbiamo salire sul podio e se sarà possibile lotteremo per la vittoria”. Anche il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia, dopo il terzo posto conquistato, si è detto complessivamente soddisfatto: “E’ bellissimo salire sul podio se consideriamo come è andata ieri e nei test, ma sono contento anche se dobbiamo lavorare perché provo ancora le stesse sensazioni come l’anno scorso durante le Sprint. Ho avuto tante difficoltà all’ingresso delle curve, ma lavoreremo per questo, è solo la prima gara, quindi va bene così. Ho spinto, ma quando ho capito che stavo rischiando troppo mi sono accontentato, il terzo posto è comunque un buon risultato, un ottimo modo per iniziare l’anno”.