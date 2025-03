Nonostante i risvolti negativi ai quali potrebbe portare lo scontro in mondovisione, nello Studio Ovale, tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky e i passi indietro che potrebbe aver segnato nel processo di pace in Ucraina, gli osservatori sono concordi nel dire che nella serata di venerdì si è consumato un evento storico. Motivo per cui il botta e risposta tra i due leader ha occupato le prime pagine dei giornali internazionali, definito “senza precedenti” con accezioni più o meno negative.

Il New York Times, storicamente vicino alla galassia democratica negli Stati Uniti, propone un titolo molto attinente alla cronaca, senza evidenti letture: “Nello scontro allo Studio Ovale Trump minaccia di abbandonare l’Ucraina”, si legge, mentre all’interno l’articolo riferisce che i vertici Usa “hanno accusato il presidente Volodymyr Zelensky di essere ingrato per gli aiuti e di non aver accettato le richieste degli Stati Uniti”. Rimanendo negli States, il Wall Street Journal offre una prima lettura sulle possibili conseguenze nel processo di pace: “Trump e Zelensky subiscono entrambi battute d’arresto dopo l’esplosione nello Studio Ovale”. Un passo falso per entrambi, quindi, che mirano, seguendo strade diverse, al raggiungimento della pace. “La dimostrazione di mancanza di unità tra i presidenti americano e ucraino rischia di incoraggiare il (presidente) russo Vladimir Putin“, spiegano. Il Washington Post, che con Jeff Bezos proprietario ha cambiato radicalmente la propria linea evitando attacchi duri nei confronti del nuovo presidente Usa, concentra l’attenzione sull’unicità dell’evento. Il titolo è “Trump attacca Zelensky nello Studio Ovale”, mentre all’interno si legge: “La furia davanti alle telecamere non ha precedenti nella storia moderna”. Lo stesso approccio da parte della Cnn: “Zelensky si irrita per i rimproveri di Trump e Vance”, titola aggiungendo che “l’infuocato scontro di personalità è stato il momento più importante della guerra in Ucraina dall’invasione della Russia”.

Allargando lo sguardo al resto del mondo, la Bbc britannica prova a guardare ciò che di positivo rimane, riprendendo l’intervista che il presidente ucraino ha rilasciato a Fox News poco dopo quella che è stata a tutti gli effetti una cacciata dalla Casa Bianca: “La lite con Trump ‘non è stata positiva’, ma i rapporti possono essere salvati”. Meno ottimista lo sguardo del Financial Times: “I colloqui di Zelenskyy alla Casa Bianca si interrompono in un’esplosione di livore“. Il Guardian, come il Washington Post, parla di evento “senza precedenti” e si sofferma sulle minacce nemmeno troppo ambigue di Trump a Zelensky: “Stai giocando con la Terza Guerra Mondiale“. Ha poi definito “disastroso” l’incontro tra i due capi di Stato: “Trump venerdì ha presieduto uno dei più grandi disastri diplomatici della storia moderna”, scrivono. Il Telegraph sottolinea invece le parole finali di Trump a Zelensky: “Torna quando sarai pronto per la pace” e parla di una “lite furibonda” alla Casa Bianca. Il Times titola “Meltdown nello Studio Ovale mentre Trump sfoga la sua rabbia contro Zelensky”. Opinione più netta viene espressa dal progressista The Independent che parla di “un’imboscata” di Trump a Zelensky in un incontro “disastroso”.

Dello stesso avviso, spostandosi in Germania, è la Bild, secondo cui nella serata di venerdì si è assistito a una “Catastrofe diplomatica nello Studio Ovale”, titola. “Il vertice della speranza si è trasformato in un fiasco“, aggiunge il tabloid tedesco. Il francese Le Monde è preoccupato per le conseguenze sul futuro del Paese invaso dalle truppe di Vladimir Putin: “Il destino dell’Ucraina è più precario che mai dopo lo spettacolare scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca”. Approccio più storico quello del Pais spagnolo, secondo cui l’episodio ha segnato la “Fine di un’era in diretta nello Studio Ovale”, commentando che lo scontro “Trump-Zelensky è emblematico di una nuova era in cui l’Europa deve trovare la forza di evitare la sottomissione”.