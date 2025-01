“Il nostro miglior momento: partendo con questa squadra si punta al massimo. Non possiamo nasconderci, Marquez e Bagnaia partono con lo stesso obiettivo. L’anno scorso in MotoGP abbiamo vinto 19 gare su 20, ma siamo in una situazione positiva anche sotto il punto di vista del prodotto”. Con queste parole dell’amministratore delegato della Ducati Corse Claudio Domenicali, rilasciate a Sky Sport, si è aperta la presentazione della nuova stagione della rossa di Borgo Panigale.

“Il motore sarà leggermente rivisto, così come sviluppo di telaio e forcellone. Abbiamo una aerodinamica diversa, per cui di cose da provare ne abbiamo tante. L’importante è essere rigorosi nella selezione del materiale – ha detto il direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna – Avere piloti che la pensano allo stesso modo è più facile per lo sviluppo. Siamo pronti a sviluppi diversi, ma se non ci sono meglio. Questo diventa poi un vantaggio per i fine settimana di gara”, ha aggiunto il dg prima di parlare dei due piloti che costituiranno il team del 2025. “Marquez e Bagnaia guidano in maniera differente, uno ha nella staccata il punto di forza, l’altro il centro curva soprattutto a sinistra. I due piloti sono diversi ma questo è un valore aggiunto, quello che ci serve è ottenere la migliore moto possibile”.

A questo punto ha preso la parola Pecco Bagnaia: “Dal punto di vista dei risultati è stata una stagione incredibile. E’ mancata la ciliegina sulla torta che è vincere il titolo. Ho passato il mio inverno ad analizzare gli errori e le cose da migliorare, iniziamo con una motivazione in più. Ho un nuovo compagno di squadra con il quale inizieremo a fare un lavoro importante, siamo carichi e c’è molta voglia di concludere quello che l’anno scorso ci è sfuggito – ha affermato il pilota italiano – Negli ultimi 5 anni ho trovato un ambiente fantastico, tanto appoggio sotto tutti i punti di vista. Lo sviluppo che c’è stato, la progressione che c’è stata rende molto orgoglioso anche me. Vedere una squadra già così forte crescere ancor di più è qualcosa di incredibile. Spero di continuare così”. Infine sono arrivate anche le dichiarazioni di Marc Marquez: “Sono arrivato al team di riferimento, come ha detto Gigi Dall’Igna vogliamo vincere il titolo costruttori e piloti. Dobbiamo lavorare come squadra, se non vince Pecco vinco io e viceversa. Proveremo a conquistare tanti punti e poi vedremo dove arriveremo in classifica”.