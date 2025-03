Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati sabato a Messina durante il corteo No Ponte organizzato dal comitato che si oppone alla maxi opera. In diverse occasioni alcuni giovani manifestanti sono entrati in contatto con le forze dell’ordine che hanno risposto con cariche di alleggerimento e manganellate.

Il comitato No Ponte, convocando il corteo del 1 marzo, ha spiegato le ragioni del dissenso: “L’ombra del ponte è già qua: espropri, cantieri propedeutici, depositi di scorie, propaganda, sottrazione di risorse, decreti legge per aggirare prescrizioni e per reprimere il dissenso… Il ponte è il simbolo di un’idea di progresso che se ne infischia delle nostre vite: estrae valore dai territori a costo di devastarli, li sottrae ai bisogni e ai desideri degli abitanti… per far guadagnare i pochi soliti noti. Per ribaltare questo scenario e far sì che non si ripresenti mai più, abbiamo bisogno di capovolgere prospettive, ricontattare energie, immaginare mondi nuovi, creare relazioni differenti”.