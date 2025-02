di Giorgio Boratto

Vladimir Putin come Benjamin Netanyahu sono stati condannati per crimini di guerra dalla Cpi, la Corte penale internazionale dell’Aja. Però Donald Trump non la riconosce e quindi tratta Putin e Netanyahu come amici. Ma le loro politiche sono contro il diritto internazionale e senz’altro Trump non conosce veramente Putin.

Vladimir Putin è il presidente russo da oltre 25 anni e ha rinnovato il suo mandato modificando la legge costituzionale dei due mandati, assicurandosi il potere fino al 2036; quindi per altri 11 anni. Lui è ritenuto anche il mandante di molti omicidi, in primis della giornalista Anna Politkovskaya e anche del suo rivale politico Alexei Navalny. Vladimir Putin si è distinto nella feroce repressione in Cecenia e con la chiusura dell’opposizione interna. Il suo obiettivo è far finire l’egemonia mondiale occidentale, specie quella degli Usa e per questo non esita a proclamare guerre. Ma per sapere di più basterebbe che Trump leggesse il libro di Elena Kostioukovitch Nella mente di Putin, edito da La nave di Teseo. In questo libro troviamo un’analisi profonda della situazione catastrofica in cui la Russia di Putin si è andata a cacciare. Questa è la vera causa della guerra contro l’Ucraina.

Ma cosa c’è nella mente di Putin? Già all’inizio del libro l’autrice è chiara: “Per cercare di scoprirlo, può essere utile affidarsi alle analisi dei politologi, con le loro fonti colte e il loro metodo efficace. Ed è validissimo pure l’approccio storico-biografico, cerebrale, di matrice psicanalitica, che si concentra sull’analisi del suo linguaggio. In tal modo si evidenziano persino le parentele del suo vocabolario con il lessico del Terzo Reich. Basti notare che il leader russo, parlando di “soluzione finale” della questione ucraina, ha auspicato una okonchatelnoe reshenie (equivalente russo dell’Endloesung tedesco), richiamando proprio la “soluzione finale” prospettata dai nazisti contro gli ebrei a partire dalla Conferenza di Wannsee (1942).”.

A questo riguardo anche il nostro presidente Mattarella nel descrivere l’intervento in Ucraina è stato preciso.

Il libro di Elena Kostioukovitch va avanti indagando sulle basi della filosofia che accompagna il potere perseguito da Putin; una specie di ‘razza ariana’ in versione russa: una farneticazione sulla ‘superiorità genetica’ russa. Poi c’è tutta la serie di mitologie legate alla numerologia, ai simboli quale la ‘Z’ che campeggia sui carri armati…insomma, “Il leader russo è mosso da una motivazione messianica che lo priva di ogni cautela. Infatti ha proclamato il 18 ottobre 2018, parlando con i giovani del “club Valdai” (proprio quello intitolato in onore della Valle della morte): “Noi moriremo, okay, ma saremo martiri e andremo in Paradiso! E gli altri creperanno e basta”. Il pubblico in sala annuiva.”. (pag. 44).

Con chi fa la pace Trump? La fa solo servendo un guerrafondaio.

