Nessuna immagine delle manifestazioni, nessun dato sulla partecipazione. Solo una breve intervista doppia con la suggestione di una magistratura spaccata a metà: chi ha protestato e chi si è opposto alle proteste. Così il Tg1 delle 20, il notiziario tv più seguito d’Italia, ha raccontato lo sciopero di giudici e pm contro la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, varata dal governo e attualmente in discussione in Parlamento. La mobilitazione lanciata dall’Associazione nazionale magistrati ha avuto un oggettivo successo: l’80% di adesioni a livello nazionale, flash mob di fronte ai Palazzi di giustizia e affollate assemblee pubbliche in trenta città d’Italia. Insomma, è stata un’iniziativa unitaria e non uno show di toghe rosse. Ma tutto questo il telespettatore del Tg1 non lo sa. Dopo due servizi sulle misure del governo contro il caro-bollette, il conduttore lancia il contributo sullo sciopero omettendo il dato sulla partecipazione, ma citando le parole di “chi non ha aderito”: “Atto dannoso e inutile“. Il pezzo – lungo circa un minuto e venti – si apre con lo schermo diviso a metà: a destra il presidente dell’Anm Cesare Parodi, a sinistra il procuratore di Padova Antonello Racanelli, uno dei pochissimi magistrati favorevoli alla separazione delle carriere. In tutto il servizio, costruito sul dialogo immaginario tra i due intervistati, non compare un solo fotogramma dei raduni del mattino (e dire che non ne mancavano). Per coprire i tagli audio si usano immagini di repertorio: cordoni di toghe, pile di fascicoli, scritte “La legge è uguale per tutti”. La percentuale di adesioni non viene mai citata.

La narrazione del tg ammiraglio della Rai ha sconcertato numerosi magistrati, che hanno sfogato l’indignazione nelle chat tra colleghi: “Una brutta pagina del servizio pubblico“, ha scritto qualcuno. Anche perché, mentre dall’intervista di Parodi sono state estrapolate frasi innocue e di circostanza, Racanelli ha scagliato frasi di fuoco contro i colleghi scioperanti: “Considero lo sciopero un atto dannoso per l’immagine della magistratura e inutile dal punto di vista pratico. Non è altro che l’esito conclusivo di una strategia completamente sbagliata e suicida da parte dell’Anm”, ha attaccato. E ancora: “Molti magistrati non hanno aderito allo sciopero perché non lo considerano un’arma di protesta legittima. Ma la motivazione principale è che non è uno strumento utile per superare i punti critici della riforma, che possono essere affrontati attraverso il confronto con il potere politico“. Anche il Tg2, peraltro, ha dato alla manifestazione delle toghe una lettura del tutto particolare: nell’edizione delle 20:30 l’unico servizio sul tema è un’intervista al presidente dell’Anm riassunta con la frase “Pronti al dialogo con il governo“, un concetto abbastanza stridente con la giornata di sciopero. Anche qui, il dato sulle adesioni sparisce dai titoli e dai lanci dei servizi. Molto diversa la copertura del Tg3 delle 19, che al tema dedica due servizi di apertura ricchi di immagini e voci dalle iniziative dell’Anm.