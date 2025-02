La Liga ha presentato una denuncia alla Commissione Europea contro il Manchester City, accusando il club inglese di aver violato le normative sui sussidi esteri. Secondo il presidente della Liga, Javier Tebas, il club inglese avrebbe ricevuto finanziamenti irregolari attraverso una rete di società legate agli Emirati Arabi Uniti, ottenendo così un vantaggio competitivo sleale sia in Premier League che nelle competizioni europee.

“Il Manchester City utilizza una struttura finanziaria che elude le normative, con società esterne che coprono costi senza che questi compaiano nei bilanci ufficiali. Non si può fare a meno di pensare che questo sia un modo per aggirare le regole. Quindi lo abbiamo denunciato all’Unione europea perché, anche se questo è un club inglese, l’Unione Europea supervisiona qualsiasi attività commerciale all’interno dell’Europa”, ha detto Tebas in una conferenza stampa al Financial Times Business of Football Summit.

La Commissione Europea ha confermato di aver ricevuto la denuncia e di aver avviato un esame preliminare, senza però rilasciare commenti sulle valutazioni in corso. Un portavoce dell’organo esecutivo dell’Ue ha dichiarato che verranno analizzate le informazioni fornite per verificare eventuali distorsioni del mercato interno causate da sovvenzioni estere. Il Manchester City non ha commentato le accuse di Tebas.

Il Manchester City, già sotto indagine da parte della Premier League per oltre 100 presunte violazioni delle regole finanziarie, ha respinto le accuse. Fonti vicine al club hanno definito l’azione della Liga come un attacco ripetuto e privo di fondamento, sottolineando che tutti i conti della società sono pubblici e conformi alle normative vigenti. La denuncia della Liga si basa sul regolamento Ue sulle sovvenzioni estere, entrato in vigore nel luglio 2023, che consente di indagare su eventuali aiuti finanziari distorsivi provenienti da stati extra-Ue. L’esito dell’inchiesta potrebbe avere conseguenze rilevanti sul futuro del club inglese.