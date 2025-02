Jannik Sinner potrà cercare la migliore condizione fisica al Country Club di Montecarlo, casa sua, ma non durante lo svolgimento del torneo in programma dal 5 al 13 aprile. L’altoatesino, in seguito al patteggiamento con la Wada sul caso Clostebol, punta a tornare in campo per gareggiare agli Internazionali d’Italia a Roma dal 7 maggio (la squalifica decade il 4). Il tennista, secondo il regolamento Wada, non potrà accedere a circoli associati fino al 13 aprile. Dal giorno successivo, volendo, l’altoatesino potrà riprendere ad allenarsi anche con i colleghi. All’inizio pareva potesse essere Dubai il centro degli allenamenti di Sinner, ma resisteva anche l’ipotesi Stati Uniti: Miami in particolare, dove l’anno scorso aveva trionfato, o la California. Alla fine in questo mese e mezzo ha trovato una soluzione praticamente sotto casa: più facile del previsto.

Come svela La Gazzetta dello Sport, Sinner si allenerà tra il principato e Marbella, dove potrebbe trasferirsi nel periodo in cui il Country Club gli proibirà di allenarsi. Il club monegasco infatti è privato (tranne nel periodo in cui si gioca il Masters 1000) e non è legato alla Federtennis francese. Quindi non fa parte dei circoli associati in cui Sinner non può entrare fino a metà aprile. Il numero 1 al mondo può tranquillamente allenarsi a Monaco, tranne nel periodo in cui c’è il torneo.

Ora Sinner si trova a Milano per la Fashion Week, dove ha già preso parte (in prima fila) alla sfilata di Gucci, di cui è global ambassador, di fianco a Anna Wintour, storica direttrice di Vogue America e grande appassionata di tennis. Ma da settimana prossima si rimetterà al lavoro per tornare ancora più forte di prima.